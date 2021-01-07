“حصاد داكار” بيترانسيل يُوسّع صدارته للترتيب العام ودي فيلييرز يفوز بالمرحلة الخامسة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انتصر المتسابق الجنوب أفريقي جينيل دي فيلييرز في المرحلة الخامسة من رالي داكار السعودية 2021، وذلك في اليوم الذي عانى فيه متصدّرو الترتيب العام من بعض الأخطاء الملاحيّة، حيث عانى متصدّرا الترتيب العام ستيفان بيترانسيل وناصر العطيّة في بداية المرحلة الخامسة الممتدّة لـ 456 كلم والرابطة بين الرياض والقسيمة وذلك في ظلّ افتتاحهما للمسار مبكّرًا.

وهو ما سمح للمنطلقين خلفهم بكسب أفضليّة كبيرة نسبيًا بالمقارنة معهم، حيث سرعان ما برز جينيل دي فيلييرز كأسرع السائقين بتصدّره عند جميع نقاط التدقيق، وبالرغم من استهدافه للمرحلتَين الخامسة والسادسة للضرب بقوّة في مواجهة ميني، لم يكن العطيّة قادرًا على تقديم وتيرة قويّة، بل كان بيترانسيل قادرًا على تقديم وتيرة أسرع منه.

وعلى إثر مشاكل الأمس، لم يسر يوم ساينز حامل لقب نسخة العام الماضي على نحوٍ أفضل، حيث خسر نصف ساعة تقريبًا مجدّدًا بسبب أخطاء ملاحيّة قبل الوصول إلى نقطة التدقيق الأولى، وبقي بعيدًا نسبيًا إلى أن بدأ بالاقتراب قليلًا في النصف الثاني من المرحلة، كما بدا أنّه لم يكن أيّ أحدٍ قادرًا على مجاراة دي فيلييرز في الأمام في هذه المرحلة، حيث أكمل الجنوب أفريقي الكيلومترات الـ 456 في 5 ساعات و9 دقائق و25 ثانية.

ومن جديد قدّم باراغواناث أداءً قويًا في الكيلومترات الأخيرة وأكمل المرحلة على بُعد 58 ثانية فقط عن مواطنه الفائز، في حين نجح بيترانسيل والعطيّة في التعويض في الأقسام الأخيرة من المرحلة وقلّصا تأخّرهما كثيرًا مع دي فيلييرز، وحلّ الفرنسيّ ثالثًا بفارق أكثر من تسع دقائق عن المتصدّر، ونجح في توسيع صدارته للترتيب العام بدقيقتين أمام العطيّة.

ليقتصر مركز العطية على الرابع في هذه المرحلة بعد أن تقدّم بـ 27 ثانية على التشيكي مارتن بروكوب، في حين ذهب المركز السادس إلى البطل المحليّ يزيد الراجحي الذي نجح في التعويض في الساعات الأخيرة بعد مواجهته لبعض مشاكل الملاحة في القسم الأوّل من المرحلة.

وبالنسبة للأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا فقد تواجد في المركز السابع أمام ناني روما سائق فريق البحرين رايد اكستريم، كما أنهى ساينز المرحلة تاسعًا على بُعد رُبع ساعة عن الصدارة، وخسر المزيد بالمقارنة مع غريمَيه بيترانسيل والعطيّة على صعيد الترتيب العام.

وهاكم الترتيب العام بعد المرحلة الخامسة: