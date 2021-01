مرسيدس تكشف عن أكبر شاشة لمسية في صناعة السيارات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن أكبر شاشة لمسية في صناعة السيارات باسم Hyperscreen تمهيداً لتدشينها في EQS 2022 الكهربائية الرائدة لاحقاً هذا العام.

الشاشة الضخمة بحجم 56 إنش مكونة من قطعة زجاج منحنية وممتدة على مدار عرض الداخلية بالكامل، وتشمل ثلاث شاشات OLED متصلة، الأولى مخصصة للراكب الأمامي للتعامل بشكل أسهل وأسرع مع النظام الترفيهي.

شاشة أخرى ستكون أمام السائق للعدادات الرقمية بوظائف مماثلة لإس كلاس 2021 القياسية ولكن مع مزايا إضافية خاصة بالموديل الكهربائي مثل تتبع الطاقة المستعادة من الكبح وحالة شحن البطارية.. وأخيراً في المنتصف شاشة المعلومات الترفيهية المركزية للملاحة والتحكم في النظام السمعي وما إلى ذلك.

وصرحت مرسيدس أن زجاج الشاشة بالغ الصلابة حتى في حالات الحوادث العنيفة لضمان عدم تناثر الشظايا الزجاجية في أوجه الركاب، كما تستخدم الشاشة الجديدة الذكاء الاصطناعي للاقتراحات المتعلقة بالراحة والتحكم في السيارة.. على سبيل المثال، إذا قام السائق بالاتصال برقم معين بشكل دوري كل يوم أو أسبوع، ستقوم الشاشة بتذكير السائق بالرقم، أو في حالات أخرى ستقوم باقتراحات لتغيير إعدادات السيارة لزيادة الراحة أثناء القيادة.

وستتوفر الشاشة الجديدة كخيار في موديل إس كلاس الكهربائية قبل تقديمها في عدة موديلات مرسيدس أخرى لاحقاً، ربما كخيار في إس كلاس القياسية نفسها.

