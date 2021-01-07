أندر 10 سيارات بريطانية عالية الأداء.. 792 نسخة غزت الأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات البريطانية عبر تاريخها، طرح مجموعة من السيارات بعدد محدود من النسخ، جعلها السيارات الأكثر ندرة في تاريخ الصناعة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أندر السيارات البريطانية التي سبق وأن طرحت للأسواق من مختلف الماركات.

وضمت القائمة، طراز Gordon Murray T50 البريطاني، الذي توفر للبيع بعدد محدود من النسخ، بإجمالي 100 سيارة فقط طرحت منه للبيع، ويعمل بمحرك V12 ينتج قوة 654 حصانا.



وطراز Lotus Carlton البريطاني، الذي توفر للبيع بعدد محدود من النسخ، بإجمالي 320 سيارة فقط طرحت منه للبيع، بمحرك تصل سرعته القصوى لـ177 ميلا في الساعة.





وطراز Arash AF8 First Edition، الذي توفر للبيع بعدد محدود من النسخ، بإجمالي 36 سيارة فقط طرحت منه للبيع، بمحرك تصل سرعته القصوى لـ200 ميل في الساعة.

وطراز Lister Storm، الذي توفر للبيع بعدد محدود من النسخ، بإجمالي 4 سيارات فقط طرحت منه للبيع، بمحرك تصل سرعته القصوى لـ200 ميل في الساعة.

وطراز Keating Bolt، الذي توفر للبيع بعدد محدود من النسخ، بإجمالي 15 سيارة فقط طرحت منه للبيع، بمحرك ينتج قوة 750 حصانا.

وطراز Ronart Lightning، الذي توفر للبيع بعدد محدود من النسخ، بإجمالي 7 سيارات فقط طرحت منه للبيع، بمحرك ينتج قوة 750 حصانا.

من بعده، ضمت القائمة طراز Speedback GT، الذي توفر للبيع بعدد محدود من النسخ، بإجمالي 10 سيارات فقط طرحت منه للبيع.





وطراز Jaguar XE Project 8 موديل عام 2019، الذي توفر للبيع بعدد محدود من النسخ، بإجمالي 300 سيارة فقط طرحت منه للبيع، بمحرك ينتج قوة 592 حصانا، وتصل سرعته القصوى لـ200 ميل في الساعة.



