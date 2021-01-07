عالم الأثرياء.. الذئب المنفرد الصيني يفترس وارن بافيت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضاف الملياردير الصيني تشونج شانشان 13.5 مليار دولار إلى رصيد ثروته في أسبوع واحد، فما قصته؟

شانشان الملقب بـ"الذئب المتفرد" والذي يترأس شركة نونجفو سبرينج الأوسع انتشارا في صناعة تعبئة المياه في الصين، قفزت ثروته إلى 91.7 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات.



احتل تشونج المرتبة السادسة بقائمة الأكثر ثراء في العالم ليزيح الملياردير الأمريكي وارين بافيت رئيس مجلس إدارة شركة بيركشير هاثاواي من مركزه.

قفزت أسهم نونجفو سبرينج خلال أول جلستين في 2021 18%، لتصل إجمالي المكاسب المحققة منذ الإدراج في سبتمبر/ تموز الماضي إلى 200%.

الملياردير الصيني الذي يبتعد عن العمل السياسي أو مشاركة مشاهير رجال الأعمال، له قصة نجاح أخرى حين طرح أسهم شركة "بيجين وانتاي بايولوجيكل فارمسي انرتبرايز" للاكتتاب العام في أبريل/ نيسان 2020 ليرتفع سعر سهمها 2800% منذ ذلك الوقت.

النجاحات الكبيرة المتتالية التي يحققها تشونج، مكنته من إزاحة رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني من على قمة أثرياء آسيا الأسبوع الماضي.

بل إنه على وشك الانضمام إلى مملكة الأثرياء النادرة والذين تتخطى ثروتهم 100 مليار دولار.

ويعد تشونج الأكثر تحقيقا للثروة داخل قارة آسيا خلال 2020، إذ ارتفعت ثروته بمقدار 71 مليار دولار، ليصبح ثالث أكبر شخص في العالم قفزت ثروته بعد إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا وجيف بيزوس صاحب أمازون.

نجاحات تشونج ساهمت في دخول 4 صينيين آخرين لقائمة المليارديرات، حيث تمتلك شقيقته الصغرى وثلاث من أشقاء زوجته 14% من أسهم نونجفو.

كما ساهم ارتفاع سهم الشركة في تكوين ثروات بملايين الدولارات من حاملي الأسهم وموظفي الشركة.

وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا، فإنها ساهمت في ارتفاع ثرواث الكثير من أثرياء العالم.

شهد العام 2020 ارتفاع ثروة 500 شخص بمقدار 1.8 مليار دولار، ليصل إجمالي ثرواتهم إلى 7.6 تريليون دولار.