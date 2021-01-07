تعرف على خطوات تنظيف فلتر مكيف السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من الجيّد الحفاظ على فلتر مكيّف سيارتك وتنظيفه بين الحين والآخر لحماية نفسك من أمراض الجهاز التنفسي التي من الممكن تُصاب بها إذا لم تهتم بنظافته.. وإليك طريقة تنظيف فلتر مكيف السيارة بكل سهولة.

طريقة تنظيف فلتر مكيف السيارة

قم بإزالة الغطاء الخاص بمكيف السيارة واسحب الفلتر برفق. استخدام المكنسة الكهربائية في سحب الغبار على أن يكون خارج السيارة. املء وعاء بالماء الدافئ وبه نوع من المنظفات السائلة واغمر الفلتر في الخليط مع تحريكه برفق؛ للتخلص من الغبار والأتربة التي توجد به. تجنّب الأدوات القاسية عند تنظيف الفلتر حتى لا يصاب بالتلف. أخرج الفلتر من الخليط وقم بغسله بالماء باستخدام خرطوم الرش. ضع الفلتر في مزيج من الماء والخل للتخلص من البكتيريا وقم بشطفه بالماء الفاتر. قم بتجفيف الفلتر جيدًا قبل أن تعيد تركيبه مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الأمور المهمة التي تجعلك تقوم بتنظيف الفلتر، ومن أهمها أنه يُحافظ على صحتك ويجعلك بعيدًا عن مسببات الحساسية والبكتيريا المضرة بالصحة وأمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن تجمع الغبار بفلتر المكيّف.