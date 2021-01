طرح سيارة دونالد ترامب للبيع في مزاد علني بهذا الموعد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن موقع “بيزنس إنسايدر” عن طرح سيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبيع في مزاد علني، مشيرًا إلى أن السيارة ستذهب إلى المشتري مع نسخة من المستندات التي تؤكد المعلومات حول مالكها الأول بعد التسليم.

وفي تفاصيل السيارة، فإنها فيراري إف 430 الفاخرة موديل 2007 استخدمت أكثر من 11 ألف كيلومترًا بتصميم داخلي من الجلد البيج مع رموز العلامة التجارية الأصلية، وتم طرحها بسعر أولي يتراوح بين 400 و500 ألف دولار.

وبحسب الموقع فإن وثائق السيارة تحمل توقيع ترامب الشخصي وعنوان تسجيلها هو “برج ترامب الشهير”، وكما ذكر الموقع كذلك فإن السيارة سيتم تسليمها للمشتري مع نسخة من هذه المستندات والوثائق، وسيُقام المزاد في الفترة من 7 إلى 16 يناير الجاري.

