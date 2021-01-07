تعرف على الحالات التي يجب فيها إضاءة مصابيح السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حددت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحالات التي يجب فيها على قائد السيارة إضاءة مصابيحها.

الحالات التي يجب فيها إضاءة مصابيح السيارات: