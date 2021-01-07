تعرف على الحالات التي يجب فيها إضاءة مصابيح السيارة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حددت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحالات التي يجب فيها على قائد السيارة إضاءة مصابيحها.
الحالات التي يجب فيها إضاءة مصابيح السيارات:
- نهارًا عند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية تحجب الرؤية، وخلال ذلك يتم استخدام أنوار التلاقي “النور المنخفض”.
- السيارات المزودة بأنوار خاصة للضباب يتم استخدامها فقط في حال وجود ضباب أو سقوط ثلوج أو أمطار غزيرة.
- أثناء السير ليلًا على أي طرق مجهزة بإنارة عامة أو غير مجهزة.