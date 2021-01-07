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تعرف على الحالات التي يجب فيها إضاءة مصابيح السيارة

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حددت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحالات التي يجب فيها على قائد السيارة إضاءة مصابيحها.

الحالات التي يجب فيها إضاءة مصابيح السيارات:

  1. نهارًا عند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية تحجب الرؤية، وخلال ذلك يتم استخدام أنوار التلاقي “النور المنخفض”.
  2. السيارات المزودة بأنوار خاصة للضباب يتم استخدامها فقط في حال وجود ضباب أو سقوط ثلوج أو أمطار غزيرة.
  3. أثناء السير ليلًا على أي طرق مجهزة بإنارة عامة أو غير مجهزة.

 

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