بي إم دبليو M5 الجديدة.. قدرات بافارية لمنافسة أودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت بي إم دبليو الألمانية عن نسخة جديدة لعام 2021 من طرازها المتميز M5، تنافس بها الماركة البافارية موديلات مثل أودي RS7.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز، شمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات للبيع، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



حسنت بي إم دبليو من طراز M5 في كثير من الجوانب، من ضمنها التصميم الخارجي، وتدعيم قدراته التقنية الداخلية بشاشة معلومات أكبر في الحجم، بقياس 12.3 بوصة بدلا من 10.25 بوصة.





الأسعار

يتوفر من طراز بي إم دبليو M5 لعام 2021 فئتان للبيع، الفئة الافتتاحية تتوفر بتكلفة 105,495 ألف دولار، والفئة الأعلى هي فئة M5 Competition، وتتوفر بتكلفة 112,095 ألف دولار.

المحرك

ويعمل الطراز M5 بمختلف فئاته، بمحرك خارق، توربيني مزدوج فئة V8 بسعة 4.4 لتر ينتج قوة 600 حصان، مع عزم دوران 553 لفة/قدم، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 2.8 ثانية.





التقنيات

عززت بي إم دبليو من القدرات التقنية لطراز M5 لعام 2021، وشمل ذلك طرحه بشاشة معلومات بقياس 12.3 بوصة، تعمل بنظام iDrive التقني من بي إم دبليو، بجانب أنظمة أندرويد أوتو و أبل كار بلاي، وخاصية انترنت لاسلكي، ونظام صوتي مكون من 16 سماعة مكبرة من ماركة Harman/Kardon، ونظام صوتي آخر من ماركة Bowers & Wilkins مكون من 16 سماعة مكبرة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة له، وتشمل نظام للتنبؤ بالصدامات يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار وآخر للتنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.