سيارات بمقاعد يمنى للسائق.. هل جربت قيادتها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - على مدار تاريخ صناعة السيارات، طرحت مجموعة متميزة من الموديلات المصنعة بمقعد أيمن للسائق.

السيارات ذات المقاعد اليمنى، عرفت باستخدامها في عدد من الدول الأوروبية أبرزها بريطانيا، وفي أسترالية، الذي تحرص العديد من ماركات السيارات على طرح نسخ بمقاعد يمنى للسائق من موديلاتها، ومن ضمنها ماركات السيارات الأمريكية التي تخصصت في طرح سيارات بمقاعد يسرى للسائق.

وعلى مدار تاريخ صناعة السيارات، طرحت مجموعة متميزة من الموديلات المصنعة بمقعد أيمن للسائق، وجمع موقع thethings الأبرز منها ضمن هذا التقرير، الذي ضم طراز فورد "كوبرا"، الذي طرح للسوق الأسترالية عام 1978.

ومن ماركة نيسان، ضمت القائمة Skyline GT-R، وهو من السيارات عالية الأداء التي طرحت للمشاركة في السباقات، وكان ظهوره الأول عام 1968.

وطراز Monaro HC GTS من ماركة هولدن الأسترالية، الذي توفر بمحرك من صنع ماركة شيفروليه ينتج قوة 250 حصانا، و ذو مقعد ايمن للسائق، وكان ظهوره الأول عام 1968.

ومن ماركة بي إم دبليو، ضمت القائمة، طراز 745i E23، بنسخته التي طرحت في فترة الثمانينيات، بمحرك ينتج قوة 286 حصانا، و ذو مقعد أيمن للسائق.

ومن ماركة كرايسلر، ضمت القائمة واحدا من أبرز السيارات التي طرحت بمقعد أيمن للسائق، وهو طراز VH Valiant Charger، بنسخته لعام 1971.

وطراز تويوتا Century الذي عرف بكونه السيارة المخصصة لإمبراطور اليابان، وعدت نسخته لعام 1997 واحدة من أبرز السيارات التي توفر بمقعد أيمن للسائق.

وضمت القائمة طراز آخر من بي إم دبليو، هو طراز 530 MLE E12 الذي طرح بنسخته لعام 1977 بمقعد أيمن للسائق، ومحرك قوي ذو 6 إسطوانات.

ومن ماركة مازدا، ضمت القائمة طراز 1100 Cosmo، الذي طرح في فترة الستينيات بمقعد أيمن للسائق، وكان من أبرز السيارات التي توفرت بمقعد أيمن للسائق.

في ختام القائمة، جاء طراز فورد Capri Perana V8 بنسخته التي طرحت في فترة الخمسينيات، وكان من أبرز السيارات التي توفرت بمقعد أيمن للسائق عبر تاريخ الصناعة.