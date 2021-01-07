تويوتا كامري في مواجهة كيا أوبتيما.. مقارنة شرسة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتنافس مجموعة متميزة من السيارات ضمن فئة سيدان خلال عام 2021، من ضمنها النسخ الأحدث من طراز تويوتا كامري، وطراز، كيا أوبتيما.

ووضع موقع "كار أند درايفر"، الطرازين المتنافسين في مقارنة تبرز مواصفتهما، من حيث قوة المحرك، والتكلفة الرسمية، وعدد فئاتهم المطروحة وأبرز الكماليات.

الأسعار



يتوافر طراز تويوتا كامري 2021، بخمس فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي فئة LE التي ستتوفر بسعر 26 ألف دولار، وأعلى فئة منه هي فئة TRD، التي ستتوفر بسعر 32 ألف دولار.

في حين يطرح طراز كيا أوبتيما 2021، بـ 6 فئات للبيع، الفئة الافتتاحية هي فئة LX بتكلفة 24,355 ألف دولار، وأعلى فئة هي الفئة الهجينة من الطراز بتكلفة 37,015 ألف دولار.





المحرك

أما عن قدرات محركات الطرازين، فأن كافة فئات كامري بمحرك موحد، بسعة 2.5 لتر لفئاته الافتتاحية، ينتج قوة 203 أحصنة، في حين تتوفر فئة TRD الأعلى من الطراز بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة 301 حصان.

في حين يتوفر طراز كيا أوبتيما، بثلاث خيارات فيما يخص المحرك، الأول بسعة 2.4 لتر ينتج قوة 185 حصانا، و المحرك الثاني، بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 178 حصانا، والثالث بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 245 حصانا.





التقنيات

ويطرح طراز تويوتا كامري بمنظومة تقنية شاشة عرض تعمل بتقنية Entune بقياس 3.0 بوصة، تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو لكافة الفئات.

في حين يتوفر طراز أوبتيما، بقدرات تقنية تشمل، شاشة عرض بقياس 8.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر خاصية الشحن اللاسلكي للهواتف، ونظام صوتي من ماركة Harman/Kardon.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المضافة للطرازين، وفيما يخص طراز تويوتا كامري، يتوفر به نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، يدعمه نظام المكابح ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.

وطراز كيا أوبتيما، يطرح بنظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام لضبط السرعة.