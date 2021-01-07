مواصفات جراند شيروكي 2021.. أيقونة جيب تكمل عامها الـ80

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بخلاف كل من فئة "تراك هوك"، وفئة SRT، وفرت ماركة جيب الأمريكية فئة تقليدية من طراز جراند شيروكي لعام 2021 بقدرات جديدة متميزة.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الفئة التقليدية من طراز جراند شيروكي، شمل الكشف عن قوة محركه، وتكلفته الرسمية وأبرز كمالياته.

الجديد بنسخة 2021



تطرح جيب نسخة خاصة من طراز جراند شيروكي لعام 2021، احتفالا بمرور 80 عاما على طرح الطراز للمرة الأولى.

الأسعار

ويتوفر من الطراز مجموعة كبيرة من الفئات يصل عددها لـ 8، الفئة الافتتاحية من الطراز باسم Laredo E بتكلفة 35,715 دولارا، والفئة المخصصة للذكرى الثمانين على طرح الطراز تطرح بتكلفة 43,850 دولارا، وأعلى فئة من الطراز تتوفر باسم Summit وبتكلفة 54,210 دولارات.





المحرك

يتوفر من الطراز بكافة فئاته، خياران فيما يخص المحرك، الخيار الأول محرك V6 بسعة 3.6 لتر، ينتج قوة 295 حصانا بعزم دوران 260 لفة/قدم، والخيار الثاني هو محرك V8 بسعة 5.7 لتر، ينتج قوة 360 حصانا بعزم دوران 390 لفة/قدم.





التقنيات

ضمن الكماليات، استعراض الموقع قدرات طراز جراند شيروكي التقنية، التي تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس يتراوح بين 5.0 بوصة و 8.4 بوصة، مع توفر خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت "واي فاي"، ونظام صوتي من ماركة Harman/Kardon مكون من 19 سماعة مكبرة، وآخر من ماركة Alpine مكون من 9 سماعات مكبرة، مع توفر راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز، بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق، وتشمل نظام للفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.