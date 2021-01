جيب جراند شيروكي L 2021 تكشف عن نفسها رسمياً

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جيب عن جراند شيروكي L 2021 رسمياً، وهي نسخة فاخرة جديدة بثلاثة صفوف من المقاعد من السيارة.

في البداية، يختلف تصميمها بشكل طفيف عن جراند شيروكي، حيث تُشبه واجهتها الأمامية جراند واجونير الاختبارية، مع مصابيح أمامية رفيعة وأفقية، وشبك يتكون من سبعة قوائم، بالإضافة إلى مصابيح نهارية ليد في الفئات العُليا، ومن الجانب، تبدو السيارة أطول بالتأكيد، حيث يبلغ طول قاعدة العجلات 3,091 مم، مما يعني أن طول السيارة يبلغ 5,204 مم، وفي الخلف، تحصل على مصابيح خلفية رفيعة.

في الداخل، تختلف مقصورة جراند شيروكي L بشكل كبير عن جراند شيروكي القياسية، حيث تحصل على لوحة تحكم جديدة تضم شاشة لمسية مقاس 8.4 بوصة، أو شاشة لمسية اختيارية مقاس 10.1 بوصة، مع أحدث نظام ترفيهي UConnect 5 من الصانع الأمريكي، والذي يدعم آبل كاربلاي لاسلكياً، وأندرويد أوتو، مع أجهزة قياس رقمية مقاس 10.3 بوصة قابلة للتعديل، ونظام رؤية ليلية.

وبفضل تمديد قاعدة العجلات، وإضافة صف ثالث من المقاعد، فقد أصبحت مساحة التخزين خلف الصف الثالث 484 لتر، والتي تقفز إلى 1,328 لتر عند طي الصف الثالث بشكل مسطح، وبطي الصف الثاني أيضاً بشكل مسطح، تُصبح مساحة التخزين 2,395 لتر.

في حين ستتوفر السيارة بأربعة فئات، الأساسية هي Laredo مع عجلة قيادة ملفوفة بالجلود قابلة للتعديل يدوياً، ونظام صوتي بست مكبرات، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 8.4 بوصة، وجنوط مقاس 18 بوصة، وتليها فئة ليمتد، والتي تأتي بتنجيد جلدي، ومقعد سائق مدفأ يُمكن تعديله كهربائياً بثمان اتجاهات، ومقاعد صف ثاني مدفأة، ونظام صوتي ألباين بتسعة مكبرات صوت، ومصابيح ضباب، وجنوط اختيارية مقاس 20 بوصة.

بعد ذلك تأتي فئة أوفرلاند، والتي تحصل على جنوط 20 بوصة بشكل قياسي، وترس تفاضلي خلفي محدود الانزلاق، وناقل حركة بسرعتين، وذلك لتقديم أفضل أداء على الطرق الوعرة، في حين أن فئة ساميت هي الأكثر فخامة، وتتضمن مقاعد أمامية مبردة مزودة بذاكرة وتدليك، ونظام صوتي McIntosh بـ 19 مكبر صوت، ونظام Active Driving Assist، وشاشة نظام ترفيهي مقاس 10.1 بوصة.

نصل إلى القوة، حيث تتوفر بعدة خيارات، الأساسي هو محرك بنتاستار V6 سعة 3.6 لتر يولد قوة 290 حصان و348 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما تتوفر بمحرك هيمي V8 سعة 5.7 لتر يولد قوة 357 حصان و529 نيوتن.متر من عزم الدوران، وبغض النظر عن المحرك الذي يختاره العملاء، فتتوفر السيارة قياسياً بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، ونظام دفع ثُنائي قياسي، بينما الدفع الكُلي يتوفر بشكل اختياري.

كما تتميز السيارة قياسياً بنظام تعليق هوائي متكيف Quadra-Lift والذي يوفر في الوضع القياسي خلوص أرضي يبلغ 211 مم، وعند تمكين إعداد Off-Road 1، يزيد هذا الارتفاع بمقدار 41 مم، ثم يقفز بمقدار 61 مم في إعداد Off-Road 2، وهُناك أيضاً إعداد Aero والذي يخفض الارتفاع بمقدار 20 مم مقارنة بالإعداد القياسي.

وبالنسبة للسلامة، فتتوفر السيارة قياسياً بنظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام الكشف عن المسار، والتحكم التكيفي في السرعة مع ميزة التوقف والانطلاق، ونظام التحذير من مغادرة المسار، ومساعد الحفاظ على المسار، من بين أنظمة أخرى عديدة، وتتوفر جميعها بشكل قياسي في فئة ساميت، وتكون اختيارية أو قياسية في الفئات الأخرى، في حين لم تُعلن جيب بعد عن تفاصيل أسعار جراند شيروني L 2021.

