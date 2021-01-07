أكيورا NSX.. أفضل سيارة يابانية رياضية في 2021 لهذه الأسباب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد سوق السيارات خلال عام 2021 طرح مجموعة استثنائية من السيارات الرياضية يابانية الصنع، تعد أبرزها النسخة الأحدث من طراز أكيورا NSX.

وجمع موقع "هوت كارز" أبرز الأسباب التي تجعل من طراز أكيورا NSX، أبرز سيارة رياضية يابانية الصنع تتوفر للبيع بالأسواق خلال عام 2021 الجاري.

التكلفة



بدأ الموقع بأكثر ما يميز طراز أكيورا NSX، كطراز رياضي، هو تكلفته، التي تعد مناسبة وأفضل من منافسيه، بالنظر لقدراته الفائقة التي تتفوق على بعض منافسيه، ويطرح الطراز بسعر افتتاحي 157 ألف دولار، أقل بنحو 10 آلاف دولار من منافسه الأقرب أودي R8، وأقل بنحو 30 ألف دولار عن منافس آخر له هو مكلارين 570s.

المحرك

السمة الثانية التي اعتبر الموقع أنها تميز طراز أكيورا NSX عن مختلف السيارات الرياضية الأخرى بالأسواق، هي قدرات محركه، ويطرح الطراز بمحرك V6 بسعة 3.5 لتر ينتج قوة 500 حصان، يدعمه ثلاث محركات كهربائية تجعل المحرك ينتج اجمالا قوة 573 حصان.

الأداء

كانت السمة الثالثة التي كشف عنها الموقع وتميز طراز NSX، هي أداءه العالي، حيث يتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3 ثواني، وتصل سرعته القصوى لـ191 ميل في الساعة.

التحكم

السمة الرابعة كانت سهولة التحكم في طراز NSX، فمن المعروف عن السيارات الرياضية الخارقة، أنها غالبا ما تطرح بأجهزة تحكم معقدة وتتطلب وقتا حتى يعتاد السائق على التحكم بها، ويتوفر الطراز بناقل سرعة أوتوماتيكي مبسط ذو 9 سرعات، مع نظام دفع خلفي AWD.

الرفاهية

كانت السمة الخامسة التي تميز طراز NSX، هي فخامة صالونه الداخلي، الذي يحظى بمجموعة من المواصفات، من جلود فخمة صنعت منها المقاعد، وقدرات تقنية تتوفر للسائق أثناء القيادة.



