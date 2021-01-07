جي إم ستصنع سيارات كروس أوفر كهربائية لهوندا وأكيورا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – في أبريل الماضي، أعلنت جنرال موتورز وهوندا عن اتفاقية تعاون جديدة لتطوير وإنتاج السيارات الكهربائية باستخدام بطاريات Ultium الثورية الجديدة، والتي ستدعم همر وموديلاك كاديلاك القادمة بمدى يصل إلى 650 كيلومتر للشحنة.

والآن نرى ثمار هذا التعاون مع إعلان جي إم عن خطط لصنع كروس أوفر كهربائية لهوندا وأخرى لأكيورا في مصانع جنرال موتورز بالمكسيك وأمريكا.

تحديداً، ستصنع جي إم سيارة هوندا في مصنع الشركة بالمكسيك، والذي ينتج حالياً موديلات شيفروليه بليزر وإيكوينوكس، بينما سيتم صنع كروس اوفر الخاصة بأكيورا في مصنع تينيسي الأمريكي مع كاديلاك لايريك الكهربائية الجديدة.

وستنطلق سيارات هوندا وأكيورا الكهربائية الجديدة في أسواق أمريكا الشمالية وربما عدة أسواق عالمية أخرى في 2023 كموديلات 2024.