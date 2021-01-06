تقنيات مذهلة تعزز أداء "رينج روفر سبورت".. مواصفات وأسعار طراز 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خصصت ماركة لاند روفر عددا من الفئات عالية الأداء من طراز رينج روفر لعام 2021، كان من ضمنها "سبورت"، لمنافسة موديلات مثل جينيسيس GV80.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الجديدة للعام، كشف خلاله عن قوة محركه والفئات المتوفرة منه للبيع وتكلفته الرسمية.

الجديد بنسخة 2021



حسنت لاند روفر من سبل الراحة الداخلية بالطراز رينج روفر سبورت لعام 2021، مع توفيرها لإطارات بحجم أكبر يتراوح من 21 و22 بوصة للطراز.





الأسعار

يتوفر من طراز رينج روفر سبورت 5 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية SE بتكلفة 70,850 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم HSE Silver Edition وتطرح بتكلفة 79,850 ألف دولار، ثم فئة HST بتكلفة 85,350 ألف دولار، ومن بعدها فئة HSE Dynamic بتكلفة 88,850 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز باسم Autobiography بتكلفة 91,350 ألف دولار.





المحرك

يتوفر من الطراز 3 خيارات فيما يخص المحرك، الأول بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة 254 حصان، والخيار الثاني هو محرك بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 335 حصان، والخيار الثالث هو الأقوى، محرك بسعة 5.0 لتر ينتج قوة 518 حصان.

التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية متميزة، تشمل شاشات معلومات مزدوجة، بقياس 10.0 بوصة لكل واحدة، وتعمل شاشات المعلومات بالطراز، بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، في حين يصل حجم شاشة العدادات المواجهة للسائق لـ 12.3 بوصة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرضه لمواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية التي يطرح بها، وتوفر للسائق قيادة أكثر أمانا، وتشمل نظام التنبؤ بالصدمات، يدعمه نظام الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام للحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.