لعشاق المستعمل.. سيارات خارقة للبيع في 2021 بسعر لن تتوقعه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتوفر خلال عام 2021 الجاري، مجموعة استثنائية من السيارات الفارهة وعالية الأداء التي شهدت تراجعا في قيمتها السوقية لـ30 ألف دولار.

وجمع موقع "هوت كارز"، أبرز هذه السيارات التي تتوفر بمحركات خارقة، وشهدت تكلفتها تراجع حتى سعر 30 ألف دولار، وشملت طراز مرسيدس C63 AMG موديل عام 2013، العامل بمحرك ينتج قوة 457 حصان، وتصل تكلفته السوقية كطراز مستعمل حاليا لـ 30 ألف دولار.

وطراز فورد Shelby Mustang GT500 موديل عام 2008، العامل بمحرك ينتج قوة 500 حصان، وتصل تكلفته السوقية كطراز مستعمل حاليا لـ30 ألف دولار.

و طراز دودج Charger SRT8 موديل عام 2012، العامل بمحرك ينتج قوة 465 حصان، وتصل تكلفته السوقية كطراز مستعمل حاليا لـ30 ألف دولار.

وطراز بي إم دبليو X5 XDrive50i موديل عام 2015، العامل بمحرك ينتج قوة 445 حصان، وتصل تكلفته السوقية كطراز مستعمل حاليا لـ30 ألف دولار.

وطراز شيفروليه كمارو Camaro ZL1 موديل عام 2013، العامل بمحرك ينتج قوة 580 حصان، وتصل تكلفته السوقية كطراز مستعمل حاليا لـ30 ألف دولار.

وطراز أودي RS5 موديل عام 2014، العامل بمحرك ينتج قوة 450 حصان، وتصل تكلفته السوقية كطراز مستعمل حاليا لـ30 ألف دولار.

وطراز كاديلاك CTS-V موديل عام 2012، العامل بمحرك ينتج قوة 556 حصان، وتصل تكلفته السوقية كطراز مستعمل حاليا لـ30 ألف دولار.

وطراز بينتلي Continental Flying Spur موديل عام 2005، العامل بمحرك ينتج قوة 551 حصان، وتصل تكلفته السوقية كطراز مستعمل حاليا لـ30 ألف دولار.

وطراز دودج Challenger R/T Scat Pack موديل عام 2015، العامل بمحرك ينتج قوة 485 حصان، وتصل تكلفته السوقية كطراز مستعمل حاليا لـ30 ألف دولار.