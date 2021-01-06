إخلاء المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الأمريكي على خلفية الاحتجاجات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أخلت السلطات الأمريكية، الأربعاء، المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الأمريكي على خلفية الاحتجاجات وأعمال الشغب من قبل أنصار الرئيس دونالد ترامب.

ودفعت سلطات ولاية ماريلاند الأمريكية وحدات من الحرس الوطني وقوات الرد السريع لمساندة وكالات إنفاذ القانون في العاصمة واشنطن.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية تعبئة قوات الحرس الوطني في واشنطن لتقديم الدعم لقوات إنفاذ القانون في محاولة السيطرة على الاحتجاجات.

وفرضت موريل بوزر، عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، حظر تجول في جميع أنحاء المدينة جراء شغب أنصار ترامب أمام مبنى الكونجرس أثناء جلسة التصديق على نتائج انتخابات الرئاسة.

وأوضحت أن "الحظر يبدأ اعتبارًا من السادسة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح غدا الخميس"، لاحتواء الشغب في المدينة.

جاءء ذلك بعد محاصرة أنصار ترامب مبنى الكونجرس واقتحامه وتوقف جلسة التصديق على نتائج الانتخابات.