5 آلاف جنيه ارتفاعاً في أسعار "سكالا"

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة التشيكية المتوافرة في السوق المحلية خلال شهر يناير.

وشهدت القائمة السعرية الخاصة بوكيل علامة

سكودا، ارتفاعاً في أسعار السيارة سكودا سكالا موديل 2021 بدايةً من شهر يناير الجاري.

وبلغت قيمة الزيادة الجديدة على أسعار سكودا سكالا موديل

2021 التي تتوافر بفئتين من التجهيزات نحو 5000 جنيه.

وأصبح سعر الفئة الأولى من سكالا بعد الزيادة الجديدة 360 ألف جنيه، بدلاً من 355 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من سكودا سكالا، فارتفعت من 420 ألف جنيه إلى 425 ألف جنيه.