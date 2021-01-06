بعد طرحها في مصر.. ننشر مواصفات وأسعار تيفولي 2021 الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة عربيات، الوكيل الحصري لعلامة سانج يونج في مصر، موديل من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV تيفولي الجديدة، والتي تُقدم بـ 7 أنظمة أمان جديدة، بالإضافة إلى فئة جديدة.

وتتوفر أول فئتين من السيارة بمحرك 1600 سي سي بقوة 128 حصان وعزم دوران 160 نيوتن متر وتتوفر نسخة التيربو الفئة الجديدة بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 163 حصان وعزم دوران 260 نيوتن متر، وكلاهما مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6سرعات وخزان وقود سعة 47 لتر .

أسعار تيفولي 2021

وأعلن وكيل سانج يونج رسمياً عن فتح باب الحجز على السيارة في الوقت الحالي، حيث تتوافر السيارة بالأسعار التالية:

الفئة السعر Comfort 315 ألف جنيه Sport 360 ألف جنيه Turbo Sport 380 ألف جنيه

مواصفات الأمان

تتوافر الفئة الأولي من السيارة "كمفورت"، بباقة متنوعة من مواصفات الأمان،

في مقدمتها نظام فرامل مانعة للانغلاق ونظام EBD ومفتاح مشفر للسيارة وإدارة المحرك ووسادة هوائية للسائق.

وتزيد الفئة الثانية "سبورت"، في إضافة وسادة هوائية للراكب الأمامي قابلة للغلق ونظام الثبات الإلكتروني ومساعد الفرامل ونظام الحماية ضد الانقلاب ونظام المساعدة في الصعود ونظام المساعدة في التحكم في المنحدرات ومانع انزلاق بينما تأتي الفئة الثالثة"تيربو سبورت" من السيارة بنفس المواصفات الخاصة بالأمان الفئة الثانية.

المواصفات الداخلية

أما بالنسبة للتجهيزات الداخلية للسيارة فتأتي الفئة الأولى بشاشة تعمل باللمس 9 بوصة وأبل كار بلاي وأندرويد أوتو وبلوتووث وعجلة قيادة ذكية وتحكم في برنامج القيادة مع أنظمة قيادة وعجلة قيادة متعددة المهام ومسند يد بصندوق تخزين

امامي وusb و 6 سماعات وكمبيوتر رحلات وشاشة للحرارة الخارجية ومقاعد خلفية قابلة للطي.

وتزيد الفئة الثانية من السيارة في زر تشغيل وإطفاء المحرك ومفتاح ذكي ومثبت سرعة وعجلة قيادة ومقاعد جلد وضبط ارتفاع كرسي السائق ومسند خلفي مع حامل اكواب وهي نفس مواصفات الفئة الثالثة من السيارة بالمحرك التيربو.

التجهيزات الخارجية

ويتوفر للسيارة تجهيزات خارجية تشمل في أول فئة كاميرا خلفية واسبويلر خلفي وإضاءة توقف وحامل سقف وضبط كهربائي المرايا مع تسخين وزجاج فاميه جانبي وخلفي وجنوط 16 بوصة ومصابيح ليد خلفية وضباب أمامية.

وتزيد الفئة الثانية في إضافةجنوط 18 بوصة ومراسل خارجية بغلق كهربائي وإشارات ليد وتصميم خارجي لونين وإضاءة ليد نهارية ومصابيح ضباب خلفية وحساسات ركن خلفية وتزيد الفئة الثالثة في حساسات الركن الامامية.

أبعاد السيارة



ووفقاً للمواصفات الخاصة بالسيارة فإن أبعاد السيارة جاءت كالتالي:

- الارتفاع*العرض*الطول "مم" 1621*1810*4225

- أقل ارتفاع للسيارة عن الأرض "مم" 178



- وزن السيارة فارغ "كجم" 1315-1402 1335-1422



- حجم صندوق الأمتعة "لتر" 427