تراجع حاد في مبيعات شيفروليه كمارو في 2020

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استمرا مبيعات شيفروليه كمارو بالتراجع مع وصولها إلى 29,775 سيارة فقط في 2020 بانخفاض حاد 38.3% عن 2019، وهو أكبر انخفاض في مبيعات أي موديل لشيفروليه حالياً.

مبيعات كمارو كانت ضعيفة لدرجة أن سيارة شيفروليه سبارك الصغيرة سجلت مبيعات أفضل منها بـ 33,478 نسخة، وهو تحسن بـ 7% عن 2019.

لمقارنتها مع المنافسين، نرى أن دودج باعت 52,955 سيارة تشالنجر العام الماضي، بانخفاض 13% عن 2019.

أما موستنج فقد حافظت على مكانتها على قمة السيارات العضلية الأمريكية في المبيعات مع تسجيلها لـ 61,090 نسخة مباعة في 2020، بانخفاض 15.7% عن 2019.