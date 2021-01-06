كيا تعلن عن نتائج مبيعات عام 2020 وأهدافها خلال 2021

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – باعت شركة كيا موتورز 2.61 مليون سيارة حول العالم في 2020، بانخفاض بلغ 5.9% عن العام السائق، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا، والظروف الصعبة التي تواجهها صناعة السيارات في الأسواق العالمية.

في حين شهدت المبيعات في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 6.2% مقارنة بعام 2019، لتُصبح 552,400 سيارة، بينما تراجعت المبيعات خارج كوريا بنسبة 8.7% إلى 2.05 مليون سيارة.

وبالنسبة للطرازات، فقد كانت سبورتاج هي السيارة الأكثر مبيعاً، حيث باعت الشركة 366,929 نسخة منها، تليها سيلتوس بـ 328,128 سيارة، ثم سيراتو سيدان بـ 237,688 سيارة.

في حين كشفت كيا عن استراتيجيتها في عام 2021، والتي أسمتها Plan S، حيث تهدف الشركة لبيع 2.92 مليون سيارة عالمياً هذا العام، تُقسم كـ 535,000 سيارة في كوريا، و2.39 مليون سيارة في الأسواق الخارجية، كما تسعى إلى تعزيز الربحية من خلال تنظيم عمليات تصنيع مرنة لكل منطقة.

يُذكر أنه في شهر ديسمبر وحده، تراجعت مبيعات كيا الشهرية بنسبة 3.8% عن العام السابق، لتُصبح 218,256 سيارة، بينما انخفضت المبيعات في كوريا إلى 38,857 سيارة في هذا الشهر بانخفاض قدره 20.9% بسبب تعطل الإنتاج في المصانع المحلية، في حين قفزت المبيعات خارج كوريا بنسبة 1% إلى 179,399 سيارة.