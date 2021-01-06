ريفيان التي لم تصنع سيارة واحدة قيمتها قد تتخطى نيسان!

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بدأت علامة ريفيان الأمريكية الكهربائية دورة تجميع استثمارات جديدة قد تضع قيمة الشركة عند حوالي 25 مليار دولار (93.75 مليار ريال).

العديد من مستثمري ريفيان الحالي سيعادون الاستثمار في الشركة مجدداً وفق التقارير الأخيرة، ويشمل المستثمرون الحاليون أمازون والمجموعة الاستثمارية البارزة BlackRock ضمن آخرين.

وتهدف ريفيان لطرح SUV كهربائية فاخرة ونسخة بيك أب لها في 2021، بالإضافات إلى سيارات توصيل كهربائية لأمازون.

ويُذكر أن الاستثمارات الجديدة لريفيان ستضعها فوق نيسان، والتي تسجل قيمتها السوقية الحالية 21.5 مليار دولار (80.6 مليار ريال).