جيلي تكشف مبيعاتها الإجمالية لعام 2020

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة جيلي عن بيع 154,202 سيارة في ديسمبر 2020 بزيادة 2% عن ديسمبر 2019، بينما وصلت مبيعات 2020 السنوية إلى 1.32 مليون سيارة، متفوقة على توقعات الشركة للعام الماضي رغم ضغوط وباء الكورونا.

وقد شهدت جيلي وعلامة لينك آند كو التابعة لها نمواً ملحوظاً في الحصة السوقية بالصين، مع احتفاظ جيلي بمكانتها كالعلامة الصينية الأكثر مبيعاً في مجال السيارات للعام الرابع على التوالي.

وقد احتفلت جيلي في 2020 ببيع السيارة رقم 10 مليون لتكون العلامة الصينية الأولى التي تحقق هذا الإنجاز، مع استمرار التوسع في الأسواق العالمية وتصدير 72,700 سيارة في 2020، وهي زيادة بـ 25.3% عن 2019.