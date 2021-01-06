صالات عرض الجفالي تستعد لاستقبال سيارة S-Class الجديدة من مرسيدس خلال الأيام المقبلة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستعد صالات العرض في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكيل سيارات مرسيدس – بنز في المملكة لاستقبال الموديلات الجديدة من روائع سيارات مرسيدس – بنز سيارة S-Class ، وتقوم الشركة حالياً للتحضير لاحتفالية خاصة بهذا الحدث، الذي يترقبه عملاء الشركة والمهتمون بقطاع السيارات في السوق السعودي، بعد أن تم الكشف عنها رسمياً مطلع شهر سبتمبر الماضي عبر مؤتمر صحفي افتراضياً شاهده الآلاف حول العالم، اللمسات الابداعية التي تم اضافتها على هذه الفئة من سيارات مرسيدس بنز والتي تعد الأكثر مبيعاً عالمياً في فئة سيارات السيدان الفخمة.

وبهذه المناسبة تحدث رئيس قسم التسويق والتطوير بشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات الأستاذ باسم ولي قائلاً: “بعد أن تم الكشف رسمياً عن سيارة S-Class في شهر سبتمبر من العام الماضي كان الحديث عن التغيرات المميزة التي تم اضافتها حديث كافة محبين هذه الفئة والمهتمين بصناعة السيارات حول العالم، ومن جانبنا في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات قمنا باستقبال طلبات الحجز المبكر منذ نهاية شهر سبتمبر، ومازلنا نستقبل الطلبات على سيارة S-Class التي سيتم تدشينها في السوق السعودي بما يتواكب مع مكانتها البارزة محلياً وعالمياً في يناير 2021.

ورحب باسم ولي بالإجابة على كافة الاستفسارات والتعريف بالمميزات المتعددة التي يتمتع الموديل الجديد من S-Class من خلال استشاريين المبيعات في صالات العرض أو عبر الخيارات المتعددة التي تتيحها الشركة في الموقع الإلكتروني أو خدمات العملاء على الرقم الموحد لإعطاء كافة المعلومات والتفاصيل التي تهم العملاء”.