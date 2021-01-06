موجز الخليج 365 للسيارات.. أندر الطرازات الألمانية وحدث تاريخي بالنرويج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.

للحفاظ على سلامة سيارتك الجديدة لفترة أطول، وضع خبراء عدة نصائح مهمة يجب اتباعها خاصة خلال فترة التشغيل الأولية.

طرحت شركة لاند روفر البريطانية فئات جديدة من أيقونتها رينج روفر احتفالا بمرور 50 عاما على طرحه رسميا.

يعرف مصنعو السيارات حول العالم أن المركبات الكهربائية صٌنعت لتتسيّد السوق في المستقبل، لكن المستقبل "تحقق بالفعل" في النرويج.

احمِ طلاء سيارتك من الخدوش من خلال اتباع بعض الطرق البسيطة كما يمكنك علاجها، وفيما يلي طرق الحماية والعلاج لخدوش السيارة.

شهدت صناعة السيارات الألمانية على مدار تاريخها طرح مجموعة من السيارات بعدد محدود للغاية من النسخ.. إليك قائمة الأندر.