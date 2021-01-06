أندر السيارات الألمانية.. 8 طرازات و1500 نسخة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات الألمانية على مدار تاريخها طرح مجموعة من السيارات بعدد محدود للغاية من النسخ.. إليك قائمة الأندر.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات قائمة تضم أندر السيارات ألمانية الصنع التي سبق وأن طرحت وضمت طراز Bitter CD الألماني الكلاسيكي الذي توفر في فترة السبعينيات، وتوفر منه 395 نسخة فقط للبيع.



ومن ماركة مرسيدس، ضمت القائمة طراز Isdera Imperator C108i، الذي طرحت منه مجموعة محدودة للغاية من النسخ على مدار 10 سنوات تواجد بها في الأسواق، بعدد 30 سيارة فقط.

ومن مرسيدس أيضا، ضمت القائمة، طراز Lotec C1000 ، الذي صنعت منه مرسيدس نسخة وحيدة فقط، بطريقة one-off في عام 1995، وبمحرك ينتج قوة 1000 حصان.

من بعده، ضمت القائمة، طراز Melkus RS 2000 GTS، الذي طرح بمحرك خارق تصل سرعته القصوى لـ186 ميل في الساعة، وتوفر منه للبيع 400 نسخة فقط.

ضمت القائمة أيضا، نسخة عام 1962 الكلاسيكية، من طراز Weineck Cobra الذي توفر بمحرك بسعة عملاقة تصل لـ12.9 لتر ينتج قوة 1100 حصان، وتوفر منه للبيع 15 نسخة فقط.

وطراز Gumpert Nathalie، الذي طرح عام 2013، وكان من أندر السيارات الألمانية الصنع، حيث توفر منه للبيع 500 سيارة فقط بمحرك بقوة 536 حصان، وبسرعة قصوى تصل لـ190 ميل في الساعة.

ضمت القائمة أيضا طراز Artega GT الألماني، الذي طرح عام 2007، وتوفر بمحرك ينتج قوة 300 حصان، تصل سرعته القصوى لـ168 ميل في الساعة، وتوفر منه للبيع بالأسواق 153 نسخة فقط.

في ختام القائمة، جاء طراز Hartge H35 الألماني، الذي طرح من ماركة بي إم دبليو بمحرك ينتج قوة 197 حصان، وتوفر منه للبيع 6 نسخ فقط.