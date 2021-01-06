هل سيترشح ترامب في 2024؟ .. زوجة نجله تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت لارا ترامب، مستشارة حملة الرئيس الأمريكي، الأربعاء إن دونالد ترامب سيترشح لانتخابات الرئاسة مجددا عام 2024 إذا جرى تنصيب جو بايدن

وذكرت لارا ترامب، وهي زوجة إريك ترامب، نحل الرئيس الأمريكي، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز " الأمريكية إنها لا تزال تعتقد أن ترامب هو الفائز في انتخابات 2020 وينبغي أن يؤدي اليمين لولاية ثانية.



وقالت ترامب: "حسنا، إذا لم يكن رئيسًا للولايات المتحدة خلال الأربع سنوات المقبلة، أعتقد أنه سيفكر في الترشح مرة أخرى عام 2024".

وصريحات لارا جاءت قبل تصويت الكونجرس اليوم الأربعاء على نتائج المجمع الانتخابي بفوز الرئيس المنتخب جو بايدن بأغلبية 306 أصوات.

ودافعت عن قرار قادة الحزب الجمهوري بمعارضة نتائج الانتخابات، قائلة: "نريد التأكد من قدرة أي شخص على رفض التصديق على نتائج الانتخابات في حال التنازع عليها. نريد أن يتم احتساب كل صوت بصورة قانونية وشرعية"،

ولدى سؤالها عما إذا كان ترامب يعتقد أنه سيظل رئيسا فى 21 يناير/ كانون الثاني؟ قالت "لارا ترامب" إنه بعتقد أنه فاز في الانتخابات. وأن هناك الكثير من الأشخاص الذين يتفقون معه."

وأضافت: "علينا أن نأخذ ذلك على محمل الجد لأن الأمر لا يتعلق فقط بهذه الانتخابات، ولا إعادة انتخاب دونالد ترامب. الأمر يتعلق بمعرفة الأمريكيين أن نظامنا يعمل وأن يكون لديهم ثقة في النظام الامريكي للمضي قدمًا."

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن "يعترف أبدا" بهزيمته في الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتوعد ترامب، في خطاب أمام آلاف من أنصاره، أمام البيت الأبيض، من خلف زجاج واق، بأنه لن "يدع تزوير الانتخابات يمر بسهولة ولن يستسلم أبدا، وسيوقف عملية السرقة".

وحث ترامب نائبه مايك بنس على رفض التصديق على فوز بايدن في الكونجرس، قائلا: "أرجو أن يقوم نائبي مايك بنس بواجبه وأن يعيد نتائج الانتخابات إلى الولايات لتصحيحها".