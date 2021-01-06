القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احمِ طلاء سيارتك من الخدوش من خلال اتباع بعض الطرق البسيطة كما يمكنك علاجها، وفيما يلي طرق الحماية والعلاج لخدوش السيارة.

حتى تضمن أن يظل طلاء سيارتك سليما ولا يوجد به خدوش عليك بحمايته منها، وهذا من خلال بعض الطرق التي تساعدك على ذلك، وفيما يلي طرق حماية طلاء السيارة من الخدوش وكيفية علاجها عند وجودها على سطح طلاء السيارة.



3 طرق لحماية طلاء السيارة من الخدوش





أفلام الحماية الشفافة:

تعتبر من أفضل الطرق التي تستخدم لحماية طلاء السيارة من التعرض إلى الخدوش المختلفة، كما أنها تحميه من العوامل الجوية التي من الممكن أن تؤثر عليه، مثل تعرضه لفترات طويلة إلى أشعة الشمس والأمطار، ويجب أن يتم استخدام أفلام الحماية من خدوش السيارة على يد متخصصين.

النانو سيراميك:

تعتبر أيضا من الطرق المثالية حتى تحمي طلاء سيارتك، ويحتوي النانو سيراميك على بعض أنواع المركبات التي تساعد على الحماية وأيضا تدعم التلاصق الكيميائي مع طلاء السيارة، ومن هذه المركبات مركب البوليمر السائل، والنانو أيضا يساعد على غسل السيارة بسهولة.

يتم استخدامه من خلال وضع إسفنجة في سائل النانو سيراميك، ويتم فردها على طلاء السيارة، ويترك لمدة ربع ساعة ويتم مسحه بعدها باستخدام منشفة مايكروفايبر.

الواكس:

يعتبر الواكس أو الشمع العازل من أرخص الطرق التي تستخدم لحماية السيارة من الخدوش، حيث إنه يحتوي على عنصر كيميائي لزج من مواد عضوية طبيعية وكيميائية، كما أنه يستخدم بعد غسل السيارة جيدا، ويتم تطبيق الواكس من خلال وضع طبقة على السيارة باستخدام قطعة من الإسفنج أو إستخدام الواكس السائل والذي يستخدم من خلال رشه على السيارة ومسحه بعدها بمنشفة مايكروفايبر نظيفة.





كيف تعالج الخدوش على سطح طلاء السيارة؟

يوجد الكثير من الحلول التي تساعد على علاج خدوش طلاء السيارة بدون الحاجة إلى الإصلاحات الباهظة الثمن، ومن طرق علاج هذه الخدوش ما يلي: