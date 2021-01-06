أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 يقود الخسائر وسط تراجع "صادم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استجاب الذهب في مصر، منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، لضغوط الانخفاض الحاد في سعر المعدن النفيس عالميا.. ماذا حدث للأسعار؟

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بتحركات أسعار المعدن الأصفر عالميا، والتي شهدت تذبذبا خلال الفترة الأخيرة متأثرة بضبابية تعافي الاقتصاد الأمريكي وكذلك تراجع الدولار.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في مصر)، خلال منتصف تعاملات الأربعاء، إلى 842 جنيها بالمقارنة مع 847 جنيها، سعر إغلاق الأمس، ليخسر الجرام 5 جنيهات خلال ساعات.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر إلى مستوى 962.25 جنيه، بالمقارنة مع 968 جنيها خلال ختام تداولات أمس الثلاثاء، بانخفاض بلغ 5.75 جنيه، حسب منصة " آي صاغة" للمجوهرات، والذهب.

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو721.75 جنيه بالمقارنة مع 726 جنيه خلال نهاية تعاملات الثلاثاء.

وهبط سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلي نحو 6736 جنيها، مقابل 6776 جنيها أمس، بانخفاض بلغ 40 جنيها.

تراجع عالمي

وتراجع الذهب عالميا بنحو 1%، منتصف تعاملات اليوم، الأربعاء، بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى أعلى مستوى فيما يقرب من شهرين.

ويعود انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا إلي تقليص الدولار خسائره، بينما يركز المستثمرون على نتيجة انتخابات الإعادة على مقعدي مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية جورجيا.

وفي الساعة 13:53 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.8 % إلى 1934.72 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل في وقت سابق ذروته في نحو شهرين عند 1959.01 دولار.

وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% لتسجل 1937.20 دولار.



وقال كريج إيرلام المحلل في أواندا "في ضوء تحركات الذهب خلال اليومين الأخيرين وتراجع الدولار أكثر مما ينبغي على ما يبدو، فلعل ما نراه هو مجرد بيع لجني الأرباح وبعض التصحيح الفني."

وقلص مؤشر الدولار خسائره بعد أن هوى إلى قاع عامين ونصف، مما يقلل من جاذبية الذهب لحملة العملات الأخرى.

وفي وقت سابق اليوم، سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى في شهرين مع تراجع الدولار.

وكان الذهب قد تلقى االدعم بفعل تنامي توقعات بأن يحرز الديمقراطيون الفوز في جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي بولاية جورجيا وهو ما يدعم على الأرجح تبني حزم تحفيز مالي إضافية.

وفي بداية تعاملات الأربعاء، بحلول الساعة 10:29 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% % إلى 1956.86 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما اقترب من أعلى مستوى في شهرين عند 1959.01 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1960.40 دولار للأوقية.

ويعتبر المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا تحوطا ضد التضخم الذي من المرجح أن ينتج عن حزم تحفيز مالي غير مسبوقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1% إلى 27.31 دولار للأوقية.، وانخفض البلاتين 1.5% إلى 1095.10 دولار، في حين هبط البلاديوم 0.6% إلى 2451.26 دولار للأوقية.