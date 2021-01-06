5 آلاف جنيه ارتفاعاً في أسعار الفئة الأولى من سكودا كاروك

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة التشيكية خلال شهر يناير.

وشهدت القائمة استقرار أسعار جميع فئات السيارة الرياضية متعددة

الاستخدامات SUV، سكودا كاروك"، التي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات، فيما عدا الفئة الأولى التي ارتفعت بمقدار 5 آلاف جنيه.

ووفقاً للقائمة ارتفع سعر الفئة الأولى من كاروك AMBITION بمقدار 5 آلاف جنيه، ليصل إلى 515 ألف جنيه، بدلاً من 510 آلاف جنيه.

فيما أستقر سعر الفئة الثالثة STYLE عند585 ألف جنيه، والفئة الرابعة "الأعلى تجهيزاً" SPORTLINE عند 595 ألف جنيه.