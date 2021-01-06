ارتفاع أسعار أول فئتين من أوكتافيا A8 واستحداث فئة جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لطرازات العلامة التشيكية خلال شهر يناير الحالي.

وأظهرت القائمة السعرية الجديدة لسكودا ارتفاعاً في أسعار السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021.

وبلغت قيمة الزيادات التي أعلن عنها وكيل سكودا

خلال شهر يناير الجاري على أسعار A8 نحو 10 آلاف جنيه.

كما شهدت القائمة استحداث فئة جديدة ثالثة STYLE PLUS، لتتوافر بذلك السيارة بـ 4 فئات من التجهيزات.

وبحسب "كيان"، ارتفعت أسعار الفئة الأولى AMBITION

من 400 ألف جنيه، بمقدار 10 آلاف جنيه لتصل إلى410 ألف جنيه.

كما شهدت أسعار الفئة الثانية من السيارة STYLE ارتفاعاً بمبلغ 10 آلاف جنيه أيضاً لترتفع من460 ألف جنيه، إلى 470 ألف جنيه.

وقدر سعر الفئة الجديدة التي تم استحداثها STYLE PLUS بـ 500 ألف.

فيما استقر سعر الفئة الرابعة "الأعلى" RS عند 650 ألف جنيه.