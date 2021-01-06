كيا تكشف عن شعارها الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

كشفت "كيا موتورز" عن شعارها وعبارتها الترويجية الجديدين، واللذين يشكلان انطلاقة للتحول الكبير في شركة السيارات ولغاية العلامة التجارية الجديدة كليا، ويعبّر إطلاق الشعار الجديد عن طموحات كيا لاكتساب مكانة رائدة في قطاع النقل المستقبلي، من خلال تجديد جوانب عملها.

ويرمز الشعار الجديد إلى الغاية والقيم الجديدة لعلامة كيا التجارية وما تتعهد بتقديمه لعملائها من خلال المنتجات والخدمات التي تقدمها، والتجارب التي تتيحها، فالخط الإيقاعي المستمر في الشعار يعبّر عن التزام كيا بتحقيق لحظات ملهمة، فيما يعبّر التناظر في الشعار عن الثقة التي تتمتع بها. والطبيعة الصاعدة للشعار تجسّد طموحات كيا المتصاعدة لعلامتها التجارية، والأهم أنها تجسّد ما توفره لعملائها.

وقال هو سانج سونج، الرئيس والرئيس التنفيذي

في كيا: "يمثل الشعار الجديد التزام الشركة بتحولها إلى أيقونة للتغيير والابتكار. يشهد قطاع السيارات فترة من التحول السريع، وكيا تبادر بتشكيل وتبني هذه التغييرات، وشعارنا الجديد يعبر عن رغبتنا بإلهام العملاء مع تطوّر حاجاتهم في مجال النقل، وبالنسبة لموظفينا كي يرتقوا لمستوى التحديات التي نواجهها في هذا القطاع سريع التغير".

وتم الكشف عن الشعار الجديد خلال عرض ألعاب نارية سجل رقماً قياساً في سماء مدينة إنتشون الكورية، وشهد الحدث إطلاق 303 طائرات مسيّرة لمئات الألعاب النارية بالتزامن مع عرض فني، لتعلن بداية جديدة لكيا وتحتفل بها. ودخل هذا العرض كتاب

غينيس للأرقام القياسية لأكثر عدد من الطائرات المسيرة التي تطلق الألعاب النارية بالتزامن.

وإلى جانب الشعار الجديد، كشفت كيا كذلك عن عبارتها الترويجية الجديدة "الحركة الملهمة" (Movement that Inspires). وسيتم التعريف بتفاصيل استراتيجية كيا الجديدة، بما فيها غاية العلامة التجارية وفلسفتها وكيفية تطبيقها في منتجات كيا المستقبلية، من خلال فعالية "استعراض علامة كيا الجديدة" التي تقام يوم الجمعة 15 يناير الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت كوريا (12:00 منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، ويمكن مشاهدة هذه الفعالية على قناة كيا العالمية على يوتيوب.

ويأتي إطلاق الشعار الجديد بعد الإعلان عن استراتيجية الأعمال طويلة الأمد لكيا باسم "Plan S" في بداية عام 2020، وتطمح كيا وفقاً لهذه الاستراتيجية – ضمن أهداف أخرى – إلى تحقيق مكانة رائدة في سوق السيارات العالمية، وذلك عبر التركيز على توسيع انتشار السيارات الكهربائية، وتقديم مجموعة واسعة من خدمات النقل التي تحقق احتياجات وتفضيلات مختلف الأفراد والأسواق.