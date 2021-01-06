تدشين شعار كيا الجديد في سماء كوريا

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا رسمياً عن شعارها الجديد في سماء مدينة إنتشون في كوريا الجنوبية، وصرحت كيا أن الشعار يعبر عن عناصر “التناغم” و”التناسق” و”الصعود” في أهداف الشركة لإعادة إطلاق العلامة التجارية لمواكبة تطورات المستقبل.

الشعار الجديد سيعكس طموح كيا لأن تكون “أيقونة تغير وابتكار” في عالم السيارات، مع استهداف كيا لدخول العصر الكهربائي من أوسع أبوابه.

وأخيراً أكدت كيا على ما نشرناه منذ أيام، وهو تغيير العبارة التي تتخذها شعاراً لها من “القدرة على المفاجأة” إلى “الحركة الملهِمة”.

وستكشف كيا عن استراتيجية الأعوام القادمة خلال أيام، وربما سنرى تلميحات مباشرة للموديلات الجديدة كلياً للعلامة في 2021، خاصة الأجيال القادمة من سبورتاج ونيرو.