لاند روفر تحتفل باليوبيل الذهبي لأيقونتها رينج روفر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة لاند روفر البريطانية، فئات جديدة من أيقونتها رينج روفر احتفالا بمرور 50 عاما على طرحه رسميا.

وفي تقرير بالصور ،عرض موقع "كار أند درايفر" مواصفات طراز رينج روفر بنسخته الجديد، شمل الكشف عن قوة المحرك والفئات التي تتوفر منه للبيع بالأسواق.





الأسعار

وتوفر من طراز رينج روفر 2021، 6 فئات للبيع الأقل بسعر 93,350 ألف دولار ،وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة SV Autobiography بتكلفة 180,850 ألف دولار.

المحرك

يتوفر الطراز بأربعة خيارات فيما يخص المحرك، الأول فئة V6 سعة 3.0 لتر، والثاني محرك سعة 3.0 لتر والثالث سعة 3.0 لتر والأخير محرك فئة V8 سعة 5.0 لتر.





التقنيات

فيما يخص القدرات القتنية، تطرح لاند روفر طراز رينج روفر 2021 بمنظومة تشمل شاشة معلومات داخلية بقياس 10 بوصات، تدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بالطراز راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي، ونظام صوتي مكون من 13 سماعة مكبرة.







