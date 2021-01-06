كيف تعتني بسيارتك الجديدة؟.. نصائح مهمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - للحفاظ على سلامة سيارتك الجديدة لفترة أطول، وضع خبراء عدة نصائح مهمة يجب اتباعها خاصة خلال فترة التشغيل الأولية.

ونقل موقع "كار كير هنت" النصائح التي شددت أولا على أهمية الحرص عند إجراء أول عملية تغيير للزيت.

ورأى الخبراء أن يكون الوقت الأمثل للقيام بهذه الخطوة في الفترة التي تصل بها السيارة ما بين 50 و500 ميل.

كما نصح الخبراء بأهمية أن يتم قيادة السيارة في مرحلة التشغيل الأولية، على سرعة لا تقل عن 30 ميلا في الساعة، ولا تزيد على 50 في الساعة .

ومن النصائح الأخرى التي يجب اتباعها خلال فترة التشغيل الأولية للسيارة، الحفاظ على معدل دوران السيارة Revs، لأقل من 3000 آلاف دورة في الدقيقة، لعمل المكابح بسلاسة مع أسطوانات المحرك.

وأشار الموقع إلى أن ذلك يحافظ على المدى البعيد على سلامة المكابح وتجنب تسرب الزيت.

كما ينبغي متابعة فحص الإطارات بحثا عن أية أضرار وينبغي أيضا ضبط ضغط هواء الإطارات.

وأوصى الخبراء على أهمية غسل الجسم الخارجي للسيارة وتنظيف صندوق الأمتعة والمقصورة الداخلية باستمرار، ويجب أن يشمل هذا تنظيف النوافذ بعناية وخاصة من الداخل.