زيادات تصل إلى 15 ألف جنيه على أوبل كروس لاند

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لطرازات أوبل في مصر خلال شهر يناير الجاري.

وشهدت القائمة السعرية ارتفاع أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV أوبل

كروس لاند، التي تتوافر بـفئتين من التجهيزات في السوق المحلية.

ووفقاً للقائمة السعرية الخاصة بـ"المنصور"، فإن سعر الفئة الأولى، من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، أوبل

كروس لاند موديل 2021، ارتفع بنحو 10 آلاف جنيه، أما الفئة الثانية من السيارة فزادت بمبلغ 15 ألف جنيه، حيث أصبح سعر الفئة الأولى 334990 جنيه، بدلاً من 324990 جنيه، فيما أصبح سعر الفئة الثانية من كروس لاند 364900 جنيه، بدلاً من 349990 جنيه.