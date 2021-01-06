بزيادات من 5 إلى 10 آلاف جنيه.. ارتفاع أسعار أوبل جراند لاند 2021

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة أوبل في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لطرازات أوبل في مصر خلال شهر يناير الجاري.

وشهدت القائمة السعرية ارتفاع أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV أوبل جراند لاند، التي تتوافر بـ

3 فئات من التجهيزات في السوق المحلية.

وتصل قيمة الزيادة السعرية التي أعلن عنها وكيل أوبل على السيارة "جراند لاند" موديل 2021 إلى 10 آلاف جنيه.

حيث ارتفعت أسعار الفئة الأولى من

أوبل جراند لاند، من 449990 جنيه، بمقدار 5 آلاف جنيه، لتصل إلى 454990 جنيه.

أما الفئة الثانية من أوببل جراند لاند فارتفعت من489990 جنيه بمقدار 10 آلاف جنيه، لتصل إلى499990 جنيه.

فيما أصبح سعر أعلى فئة "الثالثة" من أوبل جراند لاند، لتصبح 529990 جنيه، بدلاً من519990 جنيه، بمقدار زيادة بلغ 10 آلاف جنيه.