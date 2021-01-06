من الفئة الثانية إلى "الرابعة".. ارتفاع أسعار شيفروليه أوبترا

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لطرازات شيفروليه في مصر خلال شهر يناير الجاري.

وأظهرت القائمة التي أخطر بها وكيل علامة شيفروليه اليوم شبكة موزعيه ارتفاعاً في أسعار 3 فئات من السيارة شيفروليه

أوبترا التي تتوافر بـ 4 فئات من التجهيزات.

وتراوحت قيمة الزيادة التي أقرها وكيل شيفروليه على أسعار السيارة أوبترا موديل 2021 مابين 700 جنيه إلى 2900 جنيه.

وبحسب القائمة فإن أسعار الفئة الأولى من

شيفروليه أوبترا استقرت عند 197500 جنيه بدون زيادة.

أما الفئة الثانية من السيارة فارتفعت من203300 جنيه، بمقدار زيادة 700 جنيه، لتصل إلى 204 آلاف جنيه.

أما الفئة الثالثة من السيارة فارتفعت بنحو ألفين جنيه، لتصل إلى214400 جنيه مقارنة بـ 212400 جنيه.

أما أعلى فئة "الرابعة" فارتفعت من218 ألف جنيه بمقدار زيادة 2900 جنيه، لتصل إلى 220900 جنيه.