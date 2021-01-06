شركة عبداللطيف العيسى تستحوذ على الوكالة الحصرية لمنتجات جاك موتورز الصينية في السعودية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الشيخ عبد المحسن عبداللطيف العيسى سندعم سوق السيارات الواعد من خلال هذه الاتفاقية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة عبداللطيف العيسى للسيارات اليوم عن إتمام اتفاقية تأسيس الشراكة الجديدة مع شركة جاك موتورز للسيارات، وذلك لتصبح شركة عبداللطيف العيسى للسيارات الوكيل الحصري لشركة جاك موتورز JAC Motors في المملكة العربية السعودية.

قام بتوقيع الإتفاقية الشيخ عبد المحسن العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة عبداللطيف العيسى والسيد ديفيد زهانج المدير العام لشركة جاك موتورز Motors JAC إلى جانب مشاركة الإدارة العليا لكل من مجموعة عبد اللطيف العيسى و شركة جاك موتورز .

وصرح الشيخ عبد المحسن العيسى رئيس مجلس إدارة مجموعة عبداللطيف العيسى إلى أن وكالة شركة جاك موتورز في المملكة العربية السعودية قد أصبحت رسمياً تحت مظلة شركتها التابعة شركة عبداللطيف العيسى للسيارات مما سيشكل دعم كبير لسوق السيارات الصينية الواعد.

و لقد أكد المدير العام لشركة جاك موتورز السيد ديفيد زهانج على ما يمثله سوق المملكة من أهمية لدى شركة جاك موتورز ورغبة الشركة في تعزيز تواجدها في السوق السعودي من خلال إطلاق العديد من الطرازات الحديثة والمتطورة للغاية والتي تلبي متطلبات وطموحات العملاء في المملكة. كما أكد السيد ديفيد زهانج على دعم الشركة القوي لشركة العيسى للسيارات بصفتها الوكيل الحصري لشركة جاك موتورز في المملكة العربية السعودية.

تعتمد تلك الشراكة الجديدة على 70 عاماً من الخبرة الواسعة لشركة العيسى للسيارات حيث توفر العديد من الخدمات عبر أحدث صالات العرض ومراكز الخدمة الحديثة ومنافذ قطع الغيار ومراكز تسليم السيارات والتخزين حرصا منها على تحقيق أعلى مستوى لرضا العملاء وتقديرهم.

وتبشر هذه الإتفاقية بشراكة من شأنها أن تقدم سيارات الركاب و سيارات الدفع الرباعي و البكبات والشاحنات والفانات عالية الجودة إلى السوق السعودي، وكجزء من الرؤية الإستراتيجية طويلة المدى لشركة العيسى للسيارات فإن هذه الشراكة الجديدة سوف تجعل من شركة جاك موتورز واحدة من أكثر العلامات التجارية تنافسية في مجال سيارات الركاب والشاحنات في المملكة العربية السعودية قريبًا.

تُعرف مجموعة جاك موتورز JAC Motors رسميًا باسم شركة جينجهواي المحدودة للسيارات Jianghuai Automobile Co Ltd حيث تأسست في العام 1964 واليوم تعد جاك موتورز العلامة التجارية الأولى للسيارات التجارية(الشاحنات و الفانات) في الصين ، حيث تبيع سيارات الركاب والشاحنات لأكثر من 100 دولة حول العالم. وعلى الصعيد العالمي تحتل جاك موتورز المرتبة الأولى في البرازيل بين مصنعي السيارات الصينية والمرتبة الثانية في التصدير من بين العلامات التجارية وقد نجحت في ترسيخ مكانتها كعلامة تجارية للسيارات الفاخرة. الآن لدى مجموعة جاك موتورز JAC Motors أكثر من 500 وكيل و 14 مصنع لتصنيع السيارات في أكثر من 50 دولة حول العالم تنتشر من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا وأفريقيا إلى الشرق الأوسط وآسيا.

لقد كانت شركة جاك موتورز JAC Motors دوما شركة تصنيع سيارات شاملة ذات علامة تجارية مستقلة في الصين وبقدرة إنتاج سنوية تزيد عن 700,000 سيارة ولقد تم تصنيف الشركة كواحدة من أفضل 10 علامات تجارية في صناعة السيارات الصينية. وكشركة رائدة في عالم صناعة السيارات التجارية الخفيفة تبوأت الشركة المرتبة الأولى في أرقام التصدير لأحد عشر عاماً متتالية.