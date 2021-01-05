بعد إطلاق مبادرة إحلال السيارات .. رابطة التجار: تخريد 250 ألف سيارة بحلول 2023

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أشاد المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بمبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

قال "أبوالمجد"، إن السيارات القديمة والمتهالكة تتسبب في إعاقة حركة المرور على مستوى الجمهورية، فضلًا عن التلوث والانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عنها.

أكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن خزينة الدولة تتكبد أعباءً مالية ضخمة لاستيراد المواد البترولية، في حين تمتلك مصر فائضا كبيرا تحقق خلال السنوات الأخيرة من الغاز الطبيعي، في ظل اكتشافات الغاز الضخمة التي تحققت خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي بات التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة أمرا واقعا، لاستغلال الثروات المصرية ووقف نزيف العملة الصعبة.

لفت إلى أن الدولة المصرية قدمت خلال مبادرة إحلال السيارات التي انطلقت رسميا أمس،

الكثير من البدائل والخيارات للمواطنين للاستفادة من المبادرة.

أضاف "أبوالمجد"، أن المرحلة الأولى من مبادرة الإحلال تشمل 70 ألف سيارة أجرة منها 55 ألف سيارة أجرة و15 ألف سيارة ميكروباص، خلال عام 2021، موضحا أن من يملك سيارة أجرة لن يتردد في الاستفادة من هذا الحدث.

قال إن هناك استراتيجية تم الإعلان عنها تبدأ من الآن وحتى عام 2023، على أن يتم استبدال قرابة 180 ألف سيارة في عامي 2022 و2023، ليصل إجمالي السيارات المخردة إلى 250 ألف سيارة.

صرح بأن المواطن الذي سيتقدم للحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي سيتم خصم "القيمة التخريدية المحددة لسيارته القديمة بالإضافة

إلى ضريبة القيمة المضافة" من قيمتها، على أن يتم إقراضه المبلغ المتبقي على السيارة بفائدة 3%، وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

لفت إلى أن اعتماد السيارة الجديدة على الغاز الطبيعي الشرط الرئيسي للحصول عليها، موضحا أن مبادرة إحلال السيارات، سوف تنعش مبيعات السيارات المجمعة محليا المشاركة في المشروع الأمر الذي يصب في صالح الصناعة الوطنية والمصنعين المحليين.

وتوقع "أبوالمجد"، أن يتم احتساب القيمة التخريدية للسيارات التي سيتم إحلالها من خلال شريحتين، الأولى للسيارات العادية والثانية للسيارات الفارهة.

وكشف عن استهدف الدولة لإنشاء 325 محطة غاز جديدة، ليصل عدد محطات الغاز على مستوى الجمهورية إلى 550 محطة غاز.

طالب بضرورة إعادة النظر في بعض البنود البسيطة، منها البند الخاص بألا يزيد عمر المواطن الذي سيشارك في المبادرة عن 55 عاماً حتى يستفاد الجميع خاصةً كبار السن، بالإضافة إلى شرط سريان رخصة السيارة قبل تخريدها، فيكفي أن يتم سداد الرسوم والضرائب الخاصة عن السنوات التي لم يتم تجديد التراخيص خلالها.