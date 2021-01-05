اخبار السيارات

ولي العهد يصطحب أمير قطر في جولة مع سيارته لكزس LX

0 نشر
هالة الوصيف 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تداولت منصّات التواصل الاجتماعي اليوم مجموعة من الصور لاصطحاب ولي العهد الأمير “” أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد” في سيارته لكزس LX.

وفي التفاصيل، اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الثلاثاء) أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في جولة بسيارته لكزس LX على عددٍ من المواقع الأثرية المنتشرة في أنحاء العلا، وذلك عقب عقد القمة الخليجية 41 بالعلا التي حضرها قادة دول الخليج العربي.

Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا