ولي العهد يصطحب أمير قطر في جولة مع سيارته لكزس LX

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تداولت منصّات التواصل الاجتماعي اليوم مجموعة من الصور لاصطحاب ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان” أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد” في سيارته لكزس LX.

وفي التفاصيل، اصطحب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم (الثلاثاء) أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في جولة بسيارته لكزس LX على عددٍ من المواقع الأثرية المنتشرة في أنحاء العلا، وذلك عقب عقد القمة الخليجية 41 بالعلا التي حضرها قادة دول الخليج العربي.

