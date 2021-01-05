كيا كيه 900 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها للمرة الأولى

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – التقطت العدسات التجسسية أول صور لـ كيا كيه 900 أثناء اختبارها، حيث تستعد السيدان الفاخرة للحصول على تحديثات منتصف العمر، حيث ظهر نمودج أولي مموه للسيارة على شوارع كوريا الجنوبية.

يُذكر أن الجيل الثاني الحالي من كيه 900 يستمد قوته من محركين V6 بنزين توربو GDi سعة 3.3 لتر، و GDi سعة 3.8 لتر بقوة 370 و315 حصان على الترتيب، كما تتوفر بمحرك بنزين V8 Tau سعة 5 لتر بقوة 425 حصان، وقد عانت السيارة من انخفاض للمبيعات حول العالم في الأعوام الأخيرة.

ونظراً لأن هذه هي الصور الأولى للسيارة أثناء اختبارها، فلا يُمكننا أن نرى جميع التغييرات التي ستحصل عليها، لكن إذا كانت ستحصل على نفس معاملة هيونداي سنتافي، فيُمكن أن تحصل على ترقيات بسيطة، مع نسخ هجينة وهجينة بالقابس.

وبالطبع من الصعب رؤية ما يوجد أسفل هذه التمويهات الكثيفة، لكن يُمكننا أن نتوقع أنه لا توجد تغييرات في المصد الأمامي، كما يُمكننا رؤية الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية دون اختلاف، وليس لدينا صور للواجهة الخلفية، ويُتوقع أن تتوفر السيارة بأحدث أنظمة سلامة، بالإضافة إلى نظام ترفيهي جديد، وتقنيات متقدمة مثل التي رأيناها في G80،

في الختام، يُذكر أن كيا أطلقت مؤخراً كيه 900 2021 في كوريا الجنوبية مع العديد من التحديثات والتصميم الداخلي عالي الجودة، في حين لم تصل هذه التحديثات إلى جميع الأسواق بعد.