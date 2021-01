تويوتا لاندكروزر 2022 قد تحصل على 3 محركات V6

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر الشائعات في الانتشار حول مستقبل تويوتا لاندكروزر، حيث كشف تقرير جديد عن احتمالية حصولها على خيارات محرك جديدة، لا تحتوي على أي محرك V8.

يُقال أن الجيل التالي من لاندكروزر سيحصل على محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.5 لتر، وإذا كنت ترغب في المزيد من الطاقة والكفاءة، فستتوفر نسخة هجينة من هذا المحرك، كما ستحصل بعض الأسواق على محرك V6 سعة 3.3 لتر ديزل.

ووفقاً للتقارير، فإن لاندكروزر الجديدة لن تختلف كثيراً في الحجم عن الجيل الحالي، وهو ما تشير له الشائعات حول أن الجيل القادم سيستند إلى نفس المنصة الحالية، في حين تخطط تويوتا لجعل سيارة الطرق الوعرة أكثر قوة وأقل فخامة، وذلك لتخفيض شعرها، وبيعها بشكل أفضل.

وبالنسبة لموعد الكشف عن لاندكروزر الجديدة كلياً، فيُتوقع أن يتم ذلك في أبريل 2021، حيث سيكون موديل 2021 هو الأخير للجيل الحالي، كما أننا نعلم أن تويوتا ستوقف بيع السيارة بنهاية الجيل الحالي، وقد تظل غير معروضة للبيع في امريكا لبضع سنوات.

