الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات في مناطق جديدة بالمملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – جددت الإدارة العامة للمرور السعودي التذكير عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بموعد تطبيق مخالفة عدم الالتزام بمسارات الطريق في أربع مناطق جديدة بالمملكة.

وذكرت إدارة المرور أن الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق، سيتم تطبيقه بعد سبعة أيام في كل من تبوك ونجران والقصيم وحائل.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة المرور كانت قد طبقت في 20 ديسمبر الماضي، الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والحدود الشمالية ومحافظة القريات.