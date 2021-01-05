إم جي ستكشف عن كوبيه رياضية رائدة في 2022

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن إم جي ستطرح سيارة رياضية كهربائية جديدة كلياً العام القادم وفق تقرير أخير من Autocar، بتصميم مستوحى من سيارة “إي موشن” الاختبارية المدشنة في 2017، وأرفقنا بعض الصور لها.

وستستفيد إم جي من خبرتها الواسعة في مجال السيارات الرياضية في بريطانيا قبل شراء شركة SAIC الصينية لها وتركيز جهودها في صنع موديلات السيدان والـ SUV.

ويشير التقرير إلى أن الموديل سيكون على هيئة كوبيه بأربعة أبواب، مع ارتكازها على المنصة الكهربائية الجديدة لشركة SAIC، بمحركين كهربائيين ونظام دفع رباعي.

وقد نرى بعض مواصفات الأداء المشتركة بين السيارة الاختبارية والموديل الإنتاجي النهائي، مثل التسارع من الصفر إلى 100 كلم\س في أقل من 4 ثوانٍ، مع بطارية تدعم مدى كهربائي يتعدى 350 كيلومتر للشحنة الواحدة.