جيب جراند شيروكي 2022 الجيل الجديد يظهر أثناء اختباره

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تستمر جيب باختبار جراند شيروكي 2022 الجيل الجديد بتصميم محدث وحجم أكبر، مع ظهور نسخة الثلاثة صفوف مقاعد في صور تجسسية جديدة بتموهات خفيفة.

كما رأينا في التصاميم التخيلية السابقة، المصابيح الأمامية ضيقة مع شبك أمامي محدث ومائل للأمام وفتحة هواء كبيرة على المصد.. وبشكل عام يبدو أن جيب مهتمة بالتصميم الإيروديناميكي للجيل الجديد، مع مصابيح خلفية ضيقة كذلك وخلفية أكثر استقامة من الجيل الحالي، ربما لتوفير مساحة أوسع للصف الثالث من المقاعد.

وستدعم نسخة الثلاثة صفوف مقاعد 7 ركاب مع مساحة تخزينية أوسع.. ولكن للراغبين في المزيد من الراحة والفخامة بإمكانهم انتظار موديلات واجونير وجراند واجونير SUV القادمة.

من المتوقع استمرار محرك V6 سعة 3.6 لتر مع ناقل أوتوماتيكي 8 سرعات، كما ستتخلى جيب عن محرك V8 سعة 5.7 لتر الحالي لصالح محرك 6 سلندر تيربو 3.0 لتر بتقنية هايبرد مخففة، كما سنرى نسخة هجينة بالقابس كذلك بقوة تقترب من 375 حصان وعزم 637 نيوتن متر.

