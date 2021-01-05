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كيا تستعد لإعادة إطلاق علامتها التجارية خلال ساعات “بث مباشر”

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ابراهيم بليكع 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن فيديو تشويقي قصير تمهيدًا لإعادة إطلاق العلامة في حدث مباشر في السادس من يناير.

نعلم أن كيا ستكشف عن شعار “لوجو” جديد بتصميم أكثر أناقة، وقد رأينا الشعار في الماضي على سيارة كيا إنسباير الاختبارية في 2019.

كما ستغيركيا العبارة التي تتخذها شعارًا لها من “القدرة على المفاجأة” إلى “الحركة الملهِمة” ضمن تغييرات أخرى متوقعة سيتم الإعلان عنها في يناير.

الأهم من ذلك هو خطط كيا لطرح 5 موديلات جديدة أو محدثة خلال 2021، منهم الأجيال الجديدة كلياً لسبورتاج ونيرو وفئة هجينة بالقابس لسورينتو 2021.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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