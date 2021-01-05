سيارات مدنية تدخل الخدمة العسكرية.. رحلة بين السفاري والجيوش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات عبر تاريخها مجموعة من السيارات التي أثبتت قوتها في العمل كطراز مدني، وخصصت منها أيضا نسخا للخدمة العسكرية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات التي طُرحت منها نسخ مدنية وعسكرية في الوقت نفسه، وضمت طراز جييب CJ-2A، وهو يعتبر أقدم طراز مدني طرحت منه نسخة للخدمة العسكرية في تاريخ صناعة السيارات.





ومن ماركة شيفروليه، ضمت القائمة شاحنة "سيلفادور"، التي سبق وأن طرحت منها موديلات متميزة خصصت للخدمة العسكرية، وتحديدا Silverado 2500HD.

وضمت القائمة أيضا النسخة الكلاسيكية من طراز لاند روفر ديفندر، والتي خصص منها نسخ للخدمة العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية، وخلال حقبة الثمانينيات والتسعينيات، خصصت منها نسخ للخدمة في الجيش البريطاني، إلى جانب طرح نسخ مدنية منها للبيع بالأسواق.

ومن ماركة مرسيدس، ضمت القائمة طراز G-Class، الذي خصصت منه أيضا نسخ ميدانية، وأخرى خصصت للخدمة العسكرية.

وطراز "باجيرو" الكلاسيكي المميز من ماركة ميتسوبيشي اليابانية، الذي طرحت منه نسخ للاستخدام المدني، وتم ضمه للخدمة العسكرية أيضا.

من بعده ضمت قائمة "هوت كارز"، طراز Polaris RZR، وهو من السيارات الصغيرة المكشوفة، التي استخدمت مدنيا في رحلات السفاري، وخدمت كموديل عسكري بكفاءة في المهمات القتالية الصحراوية.

ذلك بالإضافة، لأشهر طراز خصص للخدمة العسكرية وتوفرت منه نسخ للاستخدام المدني، وهو طراز هامر H1، الذي توفر بمجموعة مختلفة من المحركات عند طرحه، شملت محرك ديترويت ديزل بسعة 6.2 لتر، ومحرك V8 بسعة 6.5 لتر ديزل، ومحرك تربو ديزل V8 بسعة 6.6 لتر، وناقل سرعة GM أوتوماتيكي مزود بعدد سرعات يتراوح بين 3 و5 سرعات، وقاعدة إطارات بقياس يصل لـ130 بوصة.