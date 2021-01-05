بعد زيادتها اليوم.. ننشر الأسعار الجديدة لشيفروليه كابتيفا

ياسر رشاد - القاهرة - أخطرت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامة شيفروليه في مصر، شبكة موزعيها المعتمدين بأحدث قائمة سعرية لطرازات شيفروليه في مصر خلال شهر يناير الجاري.



وشهدت القائمة التي أخطر بها وكيل العلامة الأمريكية صباح اليوم شبكة موزعيه ارتفاعاً في أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات

شيفروليه كابتيفا.

ويقدم وكيل شيفروليه في مصر السيارة كابتيفا، بـ 4 فئات من التجهيزات، "أعلاهم" سباعية المقاعد.



وبلغت قيمة الزيادة التي أقرها وكيل شيفروليه على أسعار السيارة كابتيفا موديل 2021 خمسة آلاف جنيه.

حيث ارتفعت أسعار الفئة الأولى من السيارة من 324990 جنيه لتصبح 329990 جنيه، أما الفئة الثانية من السيارة فأصبح سعرها 354990 جنيه، بدلاً من 349990 جنيه.



أما الفئة الثالثة من شيفروليه كابتيفا فارتفعت من 369990 جنيه، ليصبح سعرها 374990 جنيه، بينما ارتفعت أسعار أعلى فئة من السيارة المزودة بـ 7 مقاعد من 389990 جنيه إلى 394990 جنيه.

