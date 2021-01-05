افتتاح أحدث صالات عرض فيات وفيات بروفيشنال بـ"السويس"

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

احتفلت شركة داينامكس، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية فيات وفيات بروفيشنال، مع موزعها المعتمد "الزغبي"، وهي إحدى الشركات المتخصصة في تجارة السيارات و يترأسها عصام الزغبي بصفته رئيس مجلس الإدارة، بافتتاح أحدث معارضها بالسويس وذلك بحضور عماد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة داينامكس، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية فيات، وفريق عمل الشركة، وعبدالرحمن سلطان، الرئيس التنفيذى لفيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر.



ويأتي الافتتاح انطلاقًا من استراتيجية الشركة التى تهدف إلى التوسع في شبكة معارضها في كل أنحاء الجمهورية وذلك ضمن جهودها لإرضاء عملاءها.

وقد شهد الافتتاح عرضًا لعدد من أحدث الطرازات التي أطلقتها فيات في مصر، باعتبارها من الأسواق الرئيسية لديها في المنطقة، والتى تتضمن ثمانية سيارات من عائلة فيات.



وقد أعرب عصام الزغبي، عن سعادته لإنضمامه لشبكة التوزيع، كما أضاف أنه قد تم تجهيز صالة العرض بمساحة 400 م2 وتتكون من طابقين، الطابق الأول لسيارات فيات Tipo, Tipo HB, 500, 500X والطابق الثانى لسيارات الفيات بروفشنال والتى تضم السيارات الدوبلو

والفيورينو المجهزتان لتعملا بالغاز الطببيعى وبذلك تكون صالة العرض جاهزة لاستقبال العميل بالصورة التى تليق بالعلامة التجارية العريقة.



وأكد عماد حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة داينامكس، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية فيات فى مصر منذ عام 2017، أن شركة داينمكس للتوزيع أصبحت من الشركات الكبرى الذي تثق فيهم FCA، إيمانًا منها بأهمية امتلاك شبكة قوية من الموزعين للنجاح وريادة السوق المصرية، وذلك تماشيًا مع زيادة المبيعات والحصة السوقية؛ إذ تم مضاعفة حجم المبيعات المتوقعة لتصل إلى 13,500 وحدة لسنة 2020 مقارنة ب 5,100 وحدة فى العام الماضى.



￼￼￼￼￼￼وأضاف حلمى قائلًا: "فيات وفيات بروفيشنال هما أحد أهم السيارات ليس فقط في مصر إنما على مستوى العالم، ونحن نهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء من اقتناء السيارة فيات، فما يهمنا بالأساس هو تسليط الضوء على

خططنا المستقبلية لا سيما ما يتعلق بالمعارض ومراكز الخدمات الجديدة التي تخطط الشركة لافتتاحها خلال الفترة المقبلة في السوق المصري، تلبية للطلب المتزايد من عملاء فيات في التطوير في محافظات مصر."



ويعد افتتاح معرض فرع السويس "الزغبي" إضافة قوية للشبكة بعد افتتاح معارض مدينة نصر والدقى ومركز خدمة أبورواش المعتمد ومعرض ومركز خدمة العبور وبذلك تكون شبكة العلامة التجارية فيات قد وصلت فى عام 2020 الى 5 صالات عرض خلال العام و4 مراكز خدمة معتمدة لتغطية خدمات فيات وفيات بروفشنال بمنافذ بيع ومراكز صيانة، وسوف يتم الكشف عن مفاجأت أخرى لدى فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر وشركة داينامكس ستسعد عشاق ومحبي العلامة التجارية فيات وتعزز مكانتها في السوق المصري خلال عام 2021.



من جانبه هنأ عبد الرحمن سلطان، الرئيس التنفيذى لفيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر، كلًا من المهندس عماد حلمى والأستاذ عصام الزغبي بالافتتاح وأعرب عن أن النجاحات المتتالية قد أتت نتيجة الشراكة القوية بين شركة فيات كرايسلر أوتوموبيلز مصر وشركة داينامكس للتوزيع.



كما أضاف سلطان بأنه سوف يكون هناك طفرة للسيارات التى تعمل بالغاز ولذلك كان لفيات بروفيشنال الريادة بطرح موديلات مصنعة بالكامل للعمل بالغاز الطبيعى فى شهر نوفمبر الماضى.